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27 Ağustos 2021 Cuma 20:35:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 21:17:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve konsey üyeleriyle ortak basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Temaslarımızdaki bu sıklık ilişkilerimize verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Bosna Hersek'in milletimizin gözünde apayrı bir yeri var.

İşbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşme imkanı yakaladık. Sanayi, turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki işbirliklerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Görüşmemizde Balkanlardaki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel istikrarın muhafazası yönünde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

Görüşmelerimizde Afganistan'ı da konuştuk. Az önce aldığım bilgiye göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etme suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz.

(Afganistan'dan tahliyeler) Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : başkan erdoğan Zeljko Komşiç Afganistan
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