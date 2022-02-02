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02 Şubat 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 18:02:00

Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neçirvan Barzani'yi kabul ettiği belirtildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ırak kürt bölgesel yönetimi neçirvan barzani
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