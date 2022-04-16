Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
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