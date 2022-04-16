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16 Nisan 2022 Cumartesi 00:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 00:00:00

Başkan Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Etiketler : İletişim Başkanlığı başkan erdoğan Barzani
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