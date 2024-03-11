VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakırköy'de korkunç kaza: 4k işi hayatını kaybetti
"Şehit yakınları ve gazilerimiz milletin bize emanetidir"
Ukrayna, 2 bin kilometrelik 3 şeritten oluşan tahkimat inşa ediyor
Türkiye-Yunanistan siyasi diyalog toplantısı Ankara'da yapıldı
Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'na katılıyor
ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı
11 Mart 2024 Pazartesi 20:10:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 20:10:00

Başkan Erdoğan: Şehit yakınları ve gazilerimiz milletin bize emanetidir

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Şehit Aileleri ile İftar programında konuştu. Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilerin her birinin milletin emaneti olduğunu belirterek, "Şehit yakınları ve gazilerimiz milletin bize emanetidir" ded.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Şehit Aileleri ile İftar programında konuştu. Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilerin her birinin milletin emaneti olduğunu belirterek, "Şehit yakınları ve gazilerimiz milletin bize emanetidir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir.

Son 10 yılda Türkiye'ye pek çok tuzak kuruldu. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı.

Etiketler : başkan erdoğan şehit aileleri iftar
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX