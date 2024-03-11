"Şehit yakınları ve gazilerimiz milletin bize emanetidir"

Başkan Erdoğan: Şehit yakınları ve gazilerimiz milletin bize emanetidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Şehit Aileleri ile İftar programında konuştu. Başkan Erdoğan şehit yakınları ve gazilerin her birinin milletin emaneti olduğunu belirterek, "Şehit yakınları ve gazilerimiz milletin bize emanetidir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir.

Son 10 yılda Türkiye'ye pek çok tuzak kuruldu. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı.