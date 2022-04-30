Başkan Erdoğan: Milletimiz yaşanan sıkıntıları çözebileceğimizi biliyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız.

AK Parti'de görev üstlenmek her türlü mağdurların yanında olmak demektir. AK Parti 20 yıllık iktdarında kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarımızı geceli gündüzlü çalışarak ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz. Milletimiz bugün yaşanan sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.

Şu anda hamdediyorum. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiştir. Bunun için yılın her günü milletimizle birlikte olmalıyız, milletimizin sevinciyle sevinmeliyiz.

Türkiye geliştikçe, büyüdükçe tüm bölgemizin hatta dünyanın tüm dikkatini üstünde toplamayı başardı. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...