Başkan Erdoğan, IAF Genel Sekreteri Feichtinger'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.