Başkan Erdoğan, IAF Genel Sekreteri Feichtinger'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. pic.twitter.com/uowOMv1lK0— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 26, 2023
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