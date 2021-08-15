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15 Ağustos 2021 Pazar 13:01:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 15:00:00

Başkan Erdoğan, hudut birliklerine seslendi: Ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışlar engellenecek

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Başkan Erdoğan, İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, hudut birliklerine seslendi. Başkan Erdoğan "Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bunu beraber aşacağız. Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız." dedi.

Son dakika haberine göre: Başkan Erdoğan, İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, hudut birliklerine seslendi. Erdoğan: "Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bunu beraber aşacağız. Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, hudut birliklerine seslendi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile dün İran sınırında alınan önlemleri yerinde inceledi.

Önlemlerin bir kez daha ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sonrasında hudut birliklerinin komutanlarına hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor.
Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde TSK'nin, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
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