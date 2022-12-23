Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki mevcut durumun iki tarafın da yararına olmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede AB'nin çıkarlarının bir-iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını ifade etti.
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