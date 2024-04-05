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Başkan Erdoğan Hırka-i Saadet'i ziyaret etti: Destimal töreni'ne katıldı
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05 Nisan 2024 Cuma 21:51:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 21:51:00

Başkan Erdoğan Hırka-i Saadet'i ziyaret etti: Destimal töreni'ne katıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Saadet'i ziyaret etti, Destimal törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Saadet'i ziyaret etti, Destimal törenine katıldı.

DESTİMAL PROGRAMI NEDİR?

"Destimâl' farsça bir kelimedir, "mendil" anlamına gelir. Her sene Ramazan ayının on beşinci günü Topkapı Sarayı'nda Destimâl Töreni düzenlenirdi.

O zamanda yaşayan hayırseverlere, yoksulları doyuranlara, öğrencilere burs verenlere, okullar, hanlar, kervansaraylar yaptıranlara Topkapı Sarayı'ndan bir davetiye gönderilirdi,

Ramazan'ın on beşinci günü Topkapı Sarayı'nda yapılan destimâl programına çağırılırlardı.

Bu davetiyeyi alanlar memleketlerinden Saray'a, hacılığa umreye uğurlanır gibi uğurlanırlardı. Ramazan'ın on beşinci günü diğer davetlilerle beraber destimâl odasında toplanıyorlardı.

Peygamberimiz'in hırkası altın sandıkla getiriliyordu, getirenler Enderun öğrencileriydi, bütün hizmeti onlar yapıyordu.

Sandık salevât-ı şerifelerle açılıyor, içinden altın çekmece çıkıyor, sonra bu çekmece de açılıyor, içinden Peygamber Efendimiz'in (SAV) Hırka-i Saadeti çıkarılıyordu ve sonra destimâl dediğimiz mendiller getiriliyor, o mendiller tek tek Efendimiz'in (SAV) hırkasına dokunduruluyordu ve davet edilenlere hediye ediliyordu. Bu mendiller bir ömür boyu öpe koklaya saklanıyordu.

Çocuklara, torunlara vasiyet ediliyordu, 'Evlatlarım, ben bir gün vefat ettiğimde Peygamberimiz'in hırkasına dokundurulan bu mendili benim yüzüme kapatın ve beni öyle kefenleyip defnedin.' Böyle vasiyet edildiği için mendillerin çoğu günümüze ulaşmamıştır."

Etiketler : Başkan Erdoğan Hırka-i Saadet Dairesi ziyaret destimal
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