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05 Temmuz 2020 Pazar 15:05:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 15:43:00

Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan: Mücadele ederek söke söke alacağız

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'Bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Yine mücadele ederek adeta söke söke alacağız. Gücümüzün haklılığımızdan geldiğine, sonunda başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor. Projenin açılışında ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMADAKİ KARARLILIĞINI ORTAYA KOYMUŞTUR.

Aziz milletim, değerli misafirler sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız hidroelektrik santrallerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye 2023 hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını ortaya koymuştur. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde istihdamı destekleyerek olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir

583 FABRİKA TAMAMLANARAK ÜRETİME GEÇTİ

Özel sektörümüz son 6 ayda 10 milyar TL'lik yatırımla 583 fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Üretim çarkları hızlandı. Bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Yine mücadele ederek adeta söke söke alacağız. Gücümüzün haklılığımızdan geldiğine, sonunda başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. 18 yılda kazandırdığımız eserlerle 79 yılın eksiklerini tamamladık.

Şehirlerimizde hayat kalitesini yükselttik. Otomobilde yoğun satış var. Çiftçimiz alın terinin karşılığını alıyor. Her alanda başarılı tablolarla karşı karşıyayız. Doğalgazı 81 ilimizin tamamına götürdük. TANAP gibi projelerle Türkiye'nin enerjideki merkez ülke rolünü pekiştirdik.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ KURULAN TUZAKLARI YERLE BİR ETTİK

Doğu Akdeniz'deki kurulan tuzakları yerle bir ettik. Denizlerimizde sondaj faaliyetlerini başlattık. Çevrecilik adı altında koparılan yaygaraların amacı Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirmektir.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ GÜNEŞ PANELİ AĞUSTOS'TA AÇILACAK

Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik. Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz.

Türkiye büyür ve gelişirken enerji talebi de artacak. Bu talebin yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanabilmesi için çalışıyoruz.

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