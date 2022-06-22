Başkan Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde

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22 Haziran 2022 Çarşamba 14:42:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 14:42:00

Başkan Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu

Kaynak: IHA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Başkan Erdoğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ) da eşlik etti.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa Marmaris Muğla
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