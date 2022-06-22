Başkan Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde

Başkan Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu
Kaynak: IHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Başkan Erdoğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ) da eşlik etti.
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