Başkan Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ) da eşlik etti.