Başkan Erdoğan, beklenen seçim tarihi ile ilgili "Vakit geliyor, bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla böyle kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, seçim tarihi ile ilgili "Vakit geliyor, bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla böyle kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da konuşan Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere, ülke genelindeki kentsel dönüşüm projelerini birkaç yıl içinde bitirme sözünü veriyoruz" dedi.

ŞİMDİLİK NOT EDİYORUZ

"Söylenen her şeyi şimdilik not ediyoruz. Vakti gelince bu notları açıklayacağız. Ama şimdi tek gündemimiz depremdir. Depremin yol açtığı acılardır. Kulağımızı sadece milletimize veriyoruz. Acımızı sadece milletimizle paylaşıyoruz. Adaylık kavgasından, bakanlık paylaşımından birbirlerine laf yetiştirmekten fırsat bulamayanları kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Ey muhalefet biz dertliyiz, derdimiz var. Ama bütün bunları not ediyoruz. 1 yılımız var. Bu süre içerisinde bunları inşa edeceğiz."

FATURALARA 3 AY ERTELEME

Deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak, hasarlı binaların 6 Şubat itibarıyla geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya illerini tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı'nda elektrik ve doğalgaz faturalarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkabilmesi için 'Afet yeniden imar fonu' kuruyoruz.

MART'TA 21 BİN 244 KONUT İÇİN KAZMA

"Birileri gibi fırsatçılığın peşinde değiliz. Mart ayında 21 bin 244 konutun inşası için kazmayı vurmuş oluyoruz. Geçmişte pek çok afette, Van, Elâzığ, İzmir depremlerinde Antalya yangınlarında bunu yaptık. Biz yaparız. Biz laf üretmeyiz, iş üretiriz. Ve bunu yaptıklarımızla ispat ettik. Deprem bölgesini oradaki vatandaşlarımızla birlikte ayağa kaldıracağız. Yeni yerleşimleri zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda kuruyoruz. Artık hiçbir şekilde yatay ve bölgenin kültürüne uygun mimariden taviz vermeyeceğiz. Zemini uygun yerlerde ise sağlam binalar inşa edilecek. Yeni yerleşimleri altyapısıyla, okuluyla, spor alanlarıyla eksiksiz yaşam alanları olarak tasarlıyoruz."

HELALLİK ZAFİYET DEĞİL MİLLETLE MUHABBETTİR

Başkan Erdoğan, deprem sürecindeki açıklamaları nedeniyle muhalefeti eleştirerek, "Oturdukları yerden atıp tutmak, esip gürlemek, frensiz bir şekilde konuşmak, ağzına geleni söylemek kolay. Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak, sadece poz verip dönecek, sadece kameralar önünde yaşanan acıların istismarını yapacak. Çünkü bunların sırtında ülkenin yükü, milletin sorumluluğu, insanların vebali yok. Biz, söylediğimiz her şeyi yapmakla, yaptığımız her şeyin hesabını vermekle mükellefiz. Pek çok konuyu aynı anda düşünmek, planlamak, uygulamak ve neticelendirmek mecburiyetindeyiz. Enkazları kaldıracağız. Yaraları saracağız, sarıyoruz. Yıkılanların yerine daha iyisiyle yenisini yapacağız, gönülleri alacağız, insanımızın önüne yeni bir gelecek, yeni bir hayat inşallah sereceğiz. Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim zafiyetimiz değil, milletimizle aramızdaki samimi muhabbetin ifadesidir" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SÜRATLE ÇÖZECEĞİZ

Başkan Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla başlayacağını belirterek şunları söyledi:

KALBİMDE YERİ AYRI

"Depremde hayatını yitiren, yaralanan her bir insanımızın kalbimizde ayrı bir yeri var. AK Partili arkadaşlarımızdan da bu depremde vefat edenler oldu. EYT görüşülerek kabul edildi. Milyonlarca insanımızı ilgilendiren bu kanunun hayırlı olmasını, başta Cumhur İttifakı olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Meclis'te diğer destek veren partilere de teşekkür ediyorum."