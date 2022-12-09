"Hedefimiz Bulgaristan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak"

Başkan Erdoğan: Hedefimiz Bulgaristan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşmesinin ardından mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz; bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak

(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk

(Bulgaristan ile) Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak



Gündemimizde enerji güvenliği konusuna yönelik iş birliği imkanları araştırıldı bunu aramızda müzakere ettik

Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve gıda deneti altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir