Başkan Erdoğan: Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, "İnşallah Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Önümüzdeki dönemde de her fırsatta şehrimize gelerek yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Başkan Erdoğan, depremlerden etkilenen Hatay'da açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardıma koştuk
Devlet ve millet tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık
Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içerisinde yeniden işler hale getirerek çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Ana muhalefet havalimanını "biz onardık" yalanını uydurdu
İnşallah Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Önümüzdeki dönemde de her fırsatta şehrimize gelerek yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz
Yeni konutların inşası için gereken hazırlıkları da süratle yönetiyoruz. Mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz
Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk. 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin TL ödeniyor. Şartları karşılayan haneler için 15'er bin TL taşınma, 3 ila 5 bin TL arasında kira destekleri de başlamıştır
(Muhalefetin acılardan rant çabası) Böyle büyük bir felaketi yaşadığımız bu dönemde akşam yalan, sabah yalan. Böyle bir iftira içerisine girilebilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı
Ayrıntılar geliyor...
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