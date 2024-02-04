VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay ve İskenderun'daki hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti
Tarih belli oldu! Evlenecek çiftlere kredi desteği
Kıyı Emniyeti duyurdu: İstanbul'da denize düşen kılavuz kaptan şehit oldu
Depremin vurduğu Gaziantep'te yaralar sarılıyor
İstanbul'da sahte içki operasyonu! Piyasa değeri 6 milyon 765 bin lira
MİT'ten DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasına darbe
04 Şubat 2024 Pazar 11:17:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 11:17:00

Başkan Erdoğan, Hatay ve İskenderun'daki hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, açılışı yapılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi açılışı yapılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, acil servisteki yatak sayılarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Erdoğan, hastaların sağlık durumlarıyla yakından ilgilendi.

Hastalarla sohbet de eden Erdoğan, hastaneyi nasıl bulduklarını, aldıkları hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

Tedavisi serviste devam eden depremzede bir hasta, Erdoğan'a sağlık personellerinin ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böbrek taşı düşüren bir hastayla da yakından ilgilendi ve acil şifalar diledi.

Erdoğan'a ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da eşlik etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan hatay iskenderun hastane hasta ziyaret
New York sahnesinde

New York sahnesinde
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX