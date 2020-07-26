  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8480
  • Euro
    7,9846
  • Altın
    418,5890
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri'nden flaş Ukrayna açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'de uçak kazasında 3 kişi öldü
Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray itirafı
Tokat Erbaa'da traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
ABD'de polis şiddetine karşı protestolar yerini şiddet olaylarına bıraktı
Afrin ve İdlib'de eş zamanlı bombalı saldırılarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Başkan Erdoğan Hasat Bayramını kutladı
Hamas lideri Heniyye'den Başkan Erdoğan'a Ayasofya tebriği
'Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı' iddiaları gerçek dışı
ABD'yi Hanna kasırgası vurdu sel uyarısı yapıldı
Bangladeş'teki sel faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a yükseldi
Romanya Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı
Bakan Koca 26 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı
Selçuk İnan'ı duygulandıran veda
Irak'ta askeri üste iki ayrı patlama meydana geldi
Süper Ligde 2019-2020 sezonu tamamlandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ'ye ağır darbe!
Trump'a kötü haber! Üç eyalette geri düştü
Tarihi bina boşaltılıyor... Ayasofya Müzesi olacak
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: Çanakkale'deki yangınların hepsi kontrol altında
Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı! Görenler dönüp bir daha baktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması hakkında flaş açıklama
Başkan Erdoğan taksicilerle sohbet etti
Koronavirüs testleri pozitif çıktı, 400 kişilik mahalle karantinaya alındı
26 Temmuz 2020 Pazar 22:31:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 22:31:00

Başkan Erdoğan Hasat Bayramını kutladı

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter adresi üzerinden yayımladığı mesajla çiftçilerin Hasat Bayramını kutladı.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında alın teri olan çiftçilerimizin Hasat Bayramı kutlu olsun" ifadeleriyle bir video paylaşıldı.

Tarıma ilişkin görsellerin de yer aldığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hasat, çiftçimizin bir yıllık emeğinin, alın teri ve bekleyişinin semeresini topladığı bir bayramdır. Sizler, bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz, aynı zamanda her anı sabırla, tevekkülle geçirilen bir senelik çalışmanın neticesini de alıyorsunuz. Sizler bugün Rabb'imizin insanın istifadesine sunduğu toprağın, güneşin, suyun bereketine bir kez daha şahitlik ediyorsunuz. İşte böyle bir günde Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER