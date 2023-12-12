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12 Aralık 2023 Salı 12:21:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 12:21:00

Başkan Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, hakem Meler ile telefon görüşmesinde, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Yerlikaya, Süper Lig'de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahada, sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Yerlikaya'nın hastanede Meler'in sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu ile TFF yöneticileri de hastaneye geldi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hakem Meler ile telefonla görüştü, geçmiş olsun dileklerini ve süreci anbean takip ettiğini iletti." ifadesini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAKEM MELER'E "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hakem Meler'den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ali yerlikaya hakem halil umut meler
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