AK Parti Hazır: Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul! Başkan Erdoğan, İstanbul ilçe başkan adaylarını açıklıyor
Başkan Erdoğan, "AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı"na konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Seçimlere 70 gün kaldı. Gerçi biz seçmeni yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık
Binlerce yıldır her medeniyetin, her toplumun her devletin, her cihangirin hayalini süsleyen bu Şehr-i İstanbul'a hizmet etmenin şerefi dünya mallının tamamına değişilmez
Bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Ama bunlar yapar. Biz ise temel üstüne temel koyma mücadelesi verdik
Ayrıntılar geliyor...
- "İstanbul'umuzu yeniden ayağa kaldırmak için aşkla, azimle, heyecanla çalışacağız"
- Başkan Erdoğan, İstanbul ilçe başkan adaylarını açıklıyor
- "Asimilasyona karşı silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerlerini öğretmektir"
- "Son 21 yılda seracılık, yüzde 123 büyüdü"
- Binaların güçlendirilmesinde mevzuat kolaylığı
- "İstanbul'un her köşesine raylı sistemleri eriştirmemiz gerekiyor"