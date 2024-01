Başkan Erdoğan, İstanbul ilçe başkan adaylarını açıklıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı"na konuşuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Seçimlere 70 gün kaldı. Gerçi biz seçmeni yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık

Binlerce yıldır her medeniyetin, her toplumun her devletin, her cihangirin hayalini süsleyen bu Şehr-i İstanbul'a hizmet etmenin şerefi dünya mallının tamamına değişilmez

Bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Ama bunlar yapar. Biz ise temel üstüne temel koyma mücadelesi verdik

