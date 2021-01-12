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12 Ocak 2021 Salı 20:39:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 20:39:00

Başkan Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.

Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.

Etiketler : başkan erdoğan Telegram BİP
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