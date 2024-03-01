VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü
3'üncü Antalya Diplomasi Forumu başlıyor
"Ana ticaret ortağımız AB'deki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecek"
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bayraktar AKINCI'dan 'Çakır'la tam isabet
Yetim Vakfı “Bu Ramazan Kalbine Dokun” sloganıyla yola çıkıyor
01 Mart 2024 Cuma 12:58:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 12:58:00

Başkan Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbankulu Berdimuhamedov ile Antalya'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalyada gerçekleştirilen 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan'ın iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Türkiye ile Türkmenistan arasında "Doğal Gaz Alanında İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İş Birliği Mutabakat Zaptı", "Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı" ve "Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu; Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğu Berdimuhammedov'a teşekkür etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkmenistan gurbankulu berdimuhamedov
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX