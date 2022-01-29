Başkan Erdoğan: Derdimiz millet gayemiz hizmet

Başkan Erdoğan AK Parti Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu salonu hınca hınç dolduran yol ve dava arkadaşı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızın gayretleri ile söz verdiğimiz üzere sel felaketinin yaralarını kısa sürede sarmayı başardık. Gidenleri geri getiremeyeceğimizi elbette biliyoruz. Afetzede kardeşlerimizin acılarını bir nebze azaltabildiğimiz için kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerime tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dereli'den sonra Giresun Merkez'e geçerek bizi bekleyen onbinlere hitap ettik.

Buradan bir kez daha açılışını yaptığımız eser, hizmet ve yatırımlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetlerin izlerini ortadan kaldırırken, bir daha bunların yaşanmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Riskli alanların ve yapıların tespiti için çalışıyoruz. Nerede bir eksik, hata ve sorun varsa oraya hemen müdahale ediliyor.

İklim değişikliğinin dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde artık bunu görmezden gelme lüksümüz yoktur. Gereken önemi vermezsek çok daha ağır faturalarla karşılaşabiliriz.

Kardeşlerim bizim derdimiz millet, gayemiz hizmet, aşk ile çalışan yorulmaz inancı ile millletimize hizmet için gece gündüz koşturuyoruz.

Zorlu kuş şartlarına rağmen hemen her ilimizin misafiri oluyoruz. Aydın'da muhteşem bir buluşmaya imza attık. Arnavutluk'a yaptığımız ziyarette orada yaptığımız deprem konutlarını teslim ettik.

Bugün de Giresun'da her açıdan verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Giresunlu kardeşlerimizden talep ve beklentilerini birinci ağızdan duyduk. Giresun ile kardeşliğimizi yeniledik. Yarın da Trabzon'da olacağız.

Allah sıhhat, milletimiz de destek verdikçe, kara , soğuğa, yağışa aldırmadan hizmetimizi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'ye hizmet yolunda hiçbir engel tanımadıki tanımıyoruz. Biz bu millete hizmetkar olmak üzere geldik.

Bu aziz millete hizmetkarlık payelerin en büyüğüdür. Biz sadece bizi destekleyenlerin değil, 84 milyonun emanetini yüreğimizde taşıyoruz. Biz bu millete sevdalıyız sevdalı.İlk günden beri populizm yapmadık. Esen rüzgara göre yön değiştirenlerden, sabah söylediğini akşam inkar edenlerden olmadık. Yalanı, iftirayı, hakareti kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Biz sloganlarla değil, icraatlarımız ile konuşuruz.

Hiçbir şehrimizi ihmal etmedik. Son 19 yılda Giresun'a 27 milyar TL yatırım yaptık.

Giresun'da 49 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. TOKİ eli ile 3774 konut ile birlikte 47 sosyal donatı alanını vatandaşlarımızın kullanımına sunduk.

Merkez Kale mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamladık. En kısa sürede çalışmalarımıza TOKİ Başkanlığı ile başlıyoruz. 2 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların yapımına devam ediyoruz. Bulancak Millet Bahçesi'nde yüzde 85 seviyesindeyiz. İnşallah en kısa sürede bitireceğiz.

Ulaştırmada 28 KM'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplum 147 KM'ye ulaştırdık. 2 yıl önceki av sezonu açılışında söz verdiğimiz Giresun Balıkçı Barınağı inşaatı sürüyor.