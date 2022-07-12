12 Temmuz 2022 Salı 21:50:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 21:50:00
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Son Dakika Haberleri.. Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı
Ayrıntılar geliyor...
- Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
- Tunceli'de teröristlerce tuzaklanmış düzeneği bulundu
- Teslim olan örgüt mensubunun ifadesi, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü ortaya çıkardı
- Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Bakan Bozdağ darbe girişiminde yaşadıklarını ve FETÖ'yle mücadeleyi anlattı
- Esenyurt'ta sel yaşanan bölgede hasarın izleri siliniyor