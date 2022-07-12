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12 Temmuz 2022 Salı 21:50:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 21:50:00

Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

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Son Dakika Haberleri.. Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı

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Etiketler : Başkan Erdoğan Türkiye Gine Bissau Embalo
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