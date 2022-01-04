Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

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04 Ocak 2022 Salı 15:20:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 15:26:00

Başkan Erdoğan: Dövizdeki köpüğü aldığımız gibi enflasyonun köpüğünü de alacağız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz' dedi. Erdoğan, "Çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum" diyerek, "Ecrimisil bedelinin yarısına çiftçilerimize kiraladığımız hazine arazilerimizin yıllık kira artış bedelini %22'den %9'a indiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Siyaset kapısı hacet kapısıdır. Elbette her talebi karşılamak mümkün değildir. Muhalefet sadece seçimden seçime vatandaşa gider, meydanlarda verdikleri sözü bir daha hatırlamazlar.

Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz toplantının açılışında da ifade etmiştik. Yaşadığımız coğrafyada her günümüz zorlu bir mücadele ile geçmiştir. Yaşadığımız şu dönemin de kritik olduğuna inanıyorum. Defalarca yaşadığımız senaryo tekrar üzerimizde denenmek isteniyor. Sadece geçtiğimiz 8-9 yıla baktığımızda bile gerçeği görebiliriz.

"2023 ÖNCESİ ÜYELERLE İRTİBATI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

"Türkiye'nin son 20 yıldaki 16. genel seçimi olacak 2023 Haziran'ına hazırlanırken üyelerimizle irtibatı güçlendirmeliyiz. Teşkilatlarımıza kibir, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Kimsenin buna zarar verme hakkı yok.

DÖVİZDEKİ KÖPÜĞÜ ALDIK!

Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız.

İHRACATTA 225 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKILDI

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. İhracatta 2021'i 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız, doğru yolda ilerlememizin ta kendisidir.

ÇİFTÇİYE HAZİNE ARAZİSİ MÜJDESİ

Buradan, hazineye ait tarım arazilerini kirayla kullanan çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Daha önceden ecrimisil bedelinin yarısına çiftçilerimize kiraladığımız hazine arazilerimizin yıllık kira artış bedelini %22'den %9'a indiriyoruz.

Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir. Her alanda milletimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz, göstermeyi sürdüreceğiz.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ!

Diyanet İşleri Başkanlığının okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Bre gafil, asıl çağdışı olan sensin."

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