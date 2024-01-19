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"Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz"
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19 Ocak 2024 Cuma 12:44:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 12:44:00

Başkan Erdoğan: Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz

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Başkan Erdoğan, "Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen "Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi"nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz

Askerine bile Peygamber Efendimize hürmeten "Mehmetçik" ismini veren bir milletin mensuplarıyız. Ecdadımız Efendimize duyduğu sevgiyi, bağlılığı, hürmeti ve muhabbeti naatlarla, mevlitlerle, mihraciyelerle, hilyelerle dile getirmiştir

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Etiketler : recep tayyip erdoğan merasim tören
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