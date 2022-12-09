Başkan Erdoğan, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti. Görüşmede, Rus gazının Türkiye'ye arzı ve Türkiye'de gaz merkezi oluşturulma olasılıkları ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'de gaz merkezi oluşturulması olasılıklarının yanı sıra Rus gazının Türkiye'ye arzı konuları ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatı için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini açıklamıştı.

Putin, Türkiye'yi işaret etti, gaz akışının sağlanması için "Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz" demişti.