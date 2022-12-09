VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Putin ile Paşinyan Bişkek'te görüştü
Giresun Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesi bir ay içerisinde hizmete giriyor
Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarına yalanlama
Bakan Yanık: Mağdurun müracaatıyla birlikte mesele takibimizdeydi
Twitter'da Musk yönetiminde temizlik işçileri tazminatsız işten çıkarıldı
BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır: Türkiye olmadan NATO olmaz
PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
"Hedefimiz Bulgaristan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak"
Alman şirketleri, Türkiye'yi cazip bir iş merkezi olarak görüyor
Grönland'da 2 milyon yıllık DNA örneğine rastlandı
Şi, Riyad ziyaretinde Suudi Arabistan'ın Çin'in "dış politika önceliği" olduğunu vurguladı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama
Almanya'da darbe iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden 'düşman listesi' çıktı
MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ üyelerinden 6'sına daha hapis cezası
Rusya Devlet Başkanı Putin'den AB'ye petrol mesajı
İstismar davasıyla ilgili Meclis'te ortak komisyon kurulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti
"Tesis yönetimi Türkiye'de yeni ve büyüyen bir sektör"
Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı
09 Aralık 2022 Cuma 18:59:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 18:59:00

Başkan Erdoğan, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti. Görüşmede, Rus gazının Türkiye'ye arzı ve Türkiye'de gaz merkezi oluşturulma olasılıkları ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'de gaz merkezi oluşturulması olasılıklarının yanı sıra Rus gazının Türkiye'ye arzı konuları ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatı için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini açıklamıştı.

Putin, Türkiye'yi işaret etti, gaz akışının sağlanması için "Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz" demişti.

Etiketler : başkan erdoğan Vahdettin Köşkü Aleksey Miller
Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi
Hayali babayla düet yapmak

Hayali babayla düet yapmak
14 Şubat'a özel şarkı

14 Şubat'a özel şarkı
Çift terapisi tam not aldı

Çift terapisi tam not aldı
Bella Hadid benzetmesi

Bella Hadid benzetmesi
Yönetmenliğe göz kırptı

Yönetmenliğe göz kırptı
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu
Küçük dünyamızda mutluyuz

Küçük dünyamızda mutluyuz
Hem söyledi hem çekti

Hem söyledi hem çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX