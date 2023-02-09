Başkan Erdoğan Gaziantep'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bugün Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teki çalışmaları denetleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından İskenderun ilçesine geçti. Erdoğan, burada yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Daha sonra Adana'ya geçen Erdoğan, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkaz alanında süren arama kurtarma çalışmaları hakkında bildi aldı.

Vatandaşlarla da görüşen Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi.

Bugün de deprem bölgesinde incelemerine devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'e gitmesi bekleniyor.