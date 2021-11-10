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10 Kasım 2021 Çarşamba 12:15:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 12:15:00

Başkan Erdoğan: Gazi hayatta olsaydı bunları partiden sopayla kovalardı

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Başkan Erdoğan, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen “Atatürk'ü Anma Töreni”nde konuştu. Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu büyükelçilere mektup yazarak iş insanlarımızı tehdit ediyor. Gazi hayatta olsaydı bunları sopayla kovalardı ' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

İstiklal mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde hürmetle, rahmetle yad ediyorum

Güvenlikten teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz sağlam altyapı üzerinde siyasi ve ekonomik gücü ile dünyanın birinci liginde iddia sahibi bir Türkiye inşa etmenin gayreti içindeyiz

Küresel krizlerin üstesinden başarıyla gelen bir ülke olarak her geçen gün hedeflerimize yaklaşıyoruz

Ülkemizde dillerinden Atatürk ismini hiç düşürmeyen ama onu anlama konusunda en küçük gayret de göstermeyen bir kesim hep olmuştur

Asıl önemli olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek anlamaktır

Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız

Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet silsilemizin devamı olduğu unutulmamıştır

Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine daha güçlü sahip çıkarak Cumhuriyetimizin ilelebet yaşayacağını dost düşman herkese gösterdi

Mustafa Kemal, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin gerektirdiği her yerde savaştı

Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Maalesef kendi ülkeleri ve milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan, çarpık bir Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız

Mustafa Kemal Libya'da Suriye'de Kafkasya sınırında Çanakkale'de bize diyorlar ya Suriye'de Libya'da ne işimiz var? Dürüst değiller, hani siz Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz

Türkiye bugün de Suriye'de, Libya'da Kafkasya'da Avrupa'da ve dünyada öncü bir diplomatik mücadele yürütmektedir

Kılıçdaroğlu büyükelçilere mektup yazarak iş insanlarımızı tehdit ediyor. Gazi hayatta olsaydı bunları sopayla kovalardı

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan atatürk gazi meclisi
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