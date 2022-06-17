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17 Haziran 2022 Cuma 13:56:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 14:27:00

Başkan Erdoğan: Artık başının çaresine baksınlar

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Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Yunanistan'la yaşanan gerilimin ardından Erdoğan, "Yunanistan'la toplantı yapmayacağımızı söyledik. Bundan sonra başının çaresine baksın." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yunanistan'ın Ege'deki adaları hukuksuz bir şekilde silahlandırarak Türkiye'ye karşı takındığı kışkırtıcı tavırdan sonra 'Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim' sözleriyle resti çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı Miçotakis'le toplantı yapmayacağını ve bundan sonra başının çaresine bakması gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'ARTIK BAŞININ ÇARESİNE BAKSIN'

"Sürece yönelik tepkileri ortaya koydum. Dürüst siyasetçi olmazsa bunlarla bir daha görüşmeyeceğimizi. Yunanistan'la toplantı yapmayacağımızı söyledik. Bundan sonra başının çaresine baksın.

VELİAHT PRENS SELMAN'IN ZİYARETİ

Çarşamba günü Veliaht Prens Selman'ı Külliye'de kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye Suudia Arabistan ilişkilerini çok daha ileri seviyede nelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulacağız.

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