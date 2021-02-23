23 Şubat 2021 Salı 18:17:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 18:19:00
Başkan Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü, yarım saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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