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11 Nisan 2024 Perşembe 15:13:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 15:13:00

Başkan Erdoğan: Gabar artık bu işin öncüsü olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde günlük 40 bin varili geçen rekor petrol üretim nedeniyle sahada çalışan işçileri tebrik etti. Erdoğan, "İnanıyorum ki, Gabar bu işin artık öncüsü olacak" dedi.

Başkan Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Sevgili işçi kardeşlerim her şeyden önce bugün ulaştığınız seviye sebebiyle sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Sizler gerçekten bu 100 bin gün varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Çünkü sizin idealleriniz var. Bu ideallerden şu ana kadar hiçbir taviz vermediniz ve her geçen gün bu hedefe yürüyorsunuz.

Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Petrol üretiminde inşallah en kısa zamanda bu hedefe varmak suretiyle bizim gücümüze güç, milletimizin iradesine farklı bir irade koyacaksınız. Kaldı ki istihdam noktasında da Gabar'da inşallah istihdamı daha da artıracaksınız. Şu anda milletvekili arkadaşlarım, tüm işçi kardeşlerim el ele vermek suretiyle buranın zenginliğine zenginlik katacaksınız.

Etiketler : başkan erdoğan gabar petrol
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