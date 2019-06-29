Başkan Erdoğan resti çekti: Ülkemize verilen sözler tutulmazsa adım atmayacağız

Japonya'nın Osaka kentinde G-20 Liderler Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında olduğu dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı G-20 zirvesini değerlendirirken dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Küresel ekonomide güven kanallarını açık tutma konusunda mütabakata vardık.

BATI İNSANLIK SINAVINI GEÇEMEDİ

Mültecilere yönelik Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaları ifade etme fırsatımız oldu. Suriye'deki savaştan kaçan insanlara kapılarımızı açtık. Bu insanlar için BM hesaplarına göre, kullandığımız kaynak 37 milyar doları aşmış bulunuyor. Diğer Batılı kardeşler insanlık sınavını geçemedi. Mülteci kamplarından yansıyan fotoğrafları hepimiz gördük. Aylan bebeğin en acı trajedisine şahit olduk. Bu politikalar değiştirilmedikçe, minik yavrular deniz kıyılarında ölmeye devam edecek.

VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA ADIM ATMAYACAĞIZ

İklim konusu G20'nin en önemli konularından biriydi. Biz en başından beri hakkaniyetli bir yaklaşım olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ülkemize Paris ve BuonesBuones Aires zirvelerinde verilen sözlerin gerçekleştirilmesini, tutulmazsa adım atmayacağımızı söylüyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Terörün kanlı yüzüyle son dönemde birçok ülke yüzleşti. Tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdeminin artık göstermesi gerekiyor. Suriye sınırında ciddi ayrım yaşanıyor. Etnik temizlik yaşanan, insanları topraklarından eden terör örgütleri el üstünde tutuluyor. Ülkemize darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü bazı ülkeler tarafından el üstünde tutuluyor. Uluslararası toplum Brevik katliamından ders çıkarmamış, benzer ırkçı saldırılar devam etmiştir.