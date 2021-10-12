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12 Ekim 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 15:44:00

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye, yeni bir göç yükünü karşılayamaz

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Başkan Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Afganistan' konusuna vurgu yaparak, "Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilemeliyiz. Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz." dedi.

Başkan Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanacak G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilemeliyiz. Türkiye yeni bir göç yükünü karşılayamaz." dedi.

Başkan Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutu yanında ekonomik yansımaları da oluyor. Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

"Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurma yönünde yönlendirmeliyiz"

Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede istikrarın bir an önce sağlanması uluslararası ölçekte kritik önemdedir. Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurma yönünde yönlendirmeliyiz.

Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur. Ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkı ile güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 ton gıda yardımı sağladı. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

"Türkiye olarak oluşturulacak grubun başkanlığına talibiz"

Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur. Türkiye Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü kaldıramaz. G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.

Halihazırda Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı 1100'dür. Geçmişten bugüne kadar burs verdiğimiz Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Bu desteğimiz devam etmektedir.

"Aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik"

Geçici hükümet henüz bekleneni veremedi. Aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Kız çocuklarının okula gönderilmesi azınlık hakları bu konuların çözülmesi gerekiyor.

Etiketler : Başkan Erdoğan Afganistan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi
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