22 Eylül 2020 Salı 16:47:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 16:55:00
Başkan Erdoğan, Fransız lider Macron ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek. İki lider 20.00'de telefon görüşmesi yapacak.
Başkan Erdoğan'ın bugün akşam 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.
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