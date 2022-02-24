Başkan Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

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24 Şubat 2022 Perşembe 20:04:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 20:07:00

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Etiketler : fransa ukrayna rusya türkiye macron başkan erdoğan
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