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13 Ekim 2023 Cuma 13:17:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 13:17:00

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede, şiddeti her geçen gün artan İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bögedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu, onlara yardım ulaştırmak için Türkiye'nin çaba gösterdiğini, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini ve samimiyetle yaklaşılması durumunda hem bölgeyi hem de dünyayı rahatlatacak bir çözümün bulunabileceğini ifade etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan emmanuel macron görüşme
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