Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.
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