VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü
Mavi Marmara saldırısını yöneten subay öldürüldü
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa imam hatibine ölüm tehdidi
Kırgızistan, Filistin ve İsrail'e ateşkes çağrısında bulundu
Batı medyasının iki yüzlülüğü: İsrail'i eleştiren gazeteci işinden oldu
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 93. sayısını yayımladı
09 Ekim 2023 Pazartesi 18:51:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 18:51:00

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Etiketler : başkan erdoğan filistin mahmud abbas israil görüşme
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX