22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:44:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:50:00
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Mahmud Abbas, büyük doğal gaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.
- Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
- Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'den müjde açıklaması: Destek vermeye devam edeceğiz
- Terör örgütlerine nefes almak yok! Terörle mücadelede son 5 yılda 8 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar, sevinemeyenler var
- Bakan Soylu bu sözlerle duyurdu: Fay yasası geliyor
- İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 36 tutuklama