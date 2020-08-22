Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

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22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:44:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 13:50:00

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

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Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

Mahmud Abbas, büyük doğal gaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

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