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17 Nisan 2022 Pazar 20:55:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 20:55:00

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü: Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon gerçekleştirmesi gerçekleştirdiğini bildirerek şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim."

Etiketler : başkan erdoğan recep tayyip erdoğan filistin gazze mahmud abas
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