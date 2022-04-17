Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü: Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon gerçekleştirmesi gerçekleştirdiğini bildirerek şu açıklamayı yaptı:



"Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Kudüs başta olmak üzere Filistin'de yaşananlar nedeniyle Ramazan'ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledim."