Başkan Erdoğan: Filistin davasına desteğimiz devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık." diye konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün sayın başkanla ve heyetiyle Türkiye-Filistin ilişkilerinin daha da güçlenmesine yönelik adımları ele aldık.

Ayrıca önemli bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduk. Filistin halkı ile olan dayanışmamızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz.

Filistin'in halkımızın gönlünde müstesna bir yeri vardır. Filistin halkıyla dayanışmamızı müstesna bir şekilde sürdürüyoruz.

Malum İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de yaşanan sivil can kayıplarına tepkimizi açık bir şekilde ortaya koyduk.

İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık.

Filistin devletini, ilan edildiği andan itibaren tanıyan Türkiye, iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaktadır.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın faaliyetlerine büyük önem atfediyoruz. Ajansın son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkındayız. Ajansın finansman sorununun giderilmesi faaliyetlerini aksatmadan yürütmesi için çok önemlidir."