VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız
Tunç Soyer kendisini yalanladı
3 kızını öldüren katil babanın ifadesi ortaya çıktı!
Türkiye'den yardım istediler! 2 gemimiz yola çıktı
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Sayıları 500'e dayandı
CHP'li başkan 12 dakika boyunca küfür etti
3 kızını öldüren baba gözaltına alındı!
Türkiye ekonomisinden rekor büyüme
İngiltere Taşkın Daşdan'ı konuşuyor... Bir anda milyoner oldu
KHK talimatı FETÖ'den mi? Çıkış noktası o görüşme
Hamile kadını vurdu, burada yakalandı!
Türkiye'nin konumunu güçlendirecek karar
"Türkiye'nin desteğini istiyoruz"
İETT'yi vatandaşa ittiren Fatih!
Washington'da Rusya'yı kızdıracak çağrı
Millet İttifakı sessiz! HDP ne bayramda ne yasta
Aracını kurşunlatan iş adamının koruma oyunu polise takıldı
Varyantlara karşı dünya birlik olmalı
Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
BM Afganistan için uyardı: Felaket kapıda
Şimdi Hürkuş'u yapacağız
Evlilik sınavı
Doğasever Özge
Aşk sarhoşu
01 Eylül 2021 Çarşamba 13:18:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 13:18:00

Başkan Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız

ABONE OL

Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı. Türkiye, Sırbıstan'da Yeni Pazar'da Başkonsolosluk açan ilk ülke oldu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

FETÖ ihanet çetesini Balkanlardan da atacağız. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.

Hayata geçirilecek projeler Sancak'ın bölge ile bütünleşmesini sağlayacak.,

FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Pazar Başkonsolosluğu fetö
‘Kuruluş Osman' güçleniyor

‘Kuruluş Osman' güçleniyor
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Yeni albüm habercisi şarkı

Yeni albüm habercisi şarkı
Tiyatroyla dönüyor

Tiyatroyla dönüyor
Kapadokya'da film zamanı

Kapadokya'da film zamanı
Türkülerimiz geleceğimiz

Türkülerimiz geleceğimiz
Romantik doğum günü paylaşımı: Aşkla sağlıkla

Romantik doğum günü paylaşımı: Aşkla sağlıkla
Merve'nin yeni kumralı

Merve'nin yeni kumralı
Arabalı konserlerin açılışı Cem'den

Arabalı konserlerin açılışı Cem'den

EN ÇOK OKUNAN HABERLER