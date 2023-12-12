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12 Aralık 2023 Salı 18:32:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 18:32:00

Başkan Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Etiketler : Başkan Erdoğan Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Görüşme
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