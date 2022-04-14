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14 Nisan 2022 Perşembe 20:47:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 21:15:00

Başkan Erdoğan, farklı sektörlerden esnafla bir araya geldi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, farklı sektörlerden esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı sektörlerden esnaf ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Başkan Erdoğan, "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Esnaf ve sanatkarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz"

Esnaf ve sanatkarlarımız ahilik geleneğinin bugünkü temsilcisidir. Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Toplamda 4,6 milyar lira destek verdik. Koronavirüs salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

"Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alıyoruz"

Fahiş fiyat artışlarının sebebi salgın ve Ukrayna savaşıdır. Karadeniz'in kuzeyindeki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alıyoruz. Fiyatları haksız şekilde yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz.

E-Ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyoruz. Fahiş fiyat hareketlerini kontrol altına alacağız.

"İhracatçılara ve turizmcilere uzun vadeli finansman sağlayacağız"

Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.

Etiketler : başkan erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi salgın dönemi
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