27 Ekim 2021 Çarşamba 18:09:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 18:09:00
Başkan Erdoğan, Farasis Enerji CEO'sunu kabul etti
Kaynak: AA
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOGG iş ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.
- Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA alıcısı oldu
- Başkan Erdoğan: Çad ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
- Başkan Erdoğan, Farasis Enerji CEO'sunu kabul etti
- Elektrik üretimindeki artışın başrolü temiz enerji kaynakları olacak!
- 15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti
- Sınırımızda kirli tezgah: Ateşle oynuyorlar