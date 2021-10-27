VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bir ülke daha Bayraktar TB2 SİHA alıcısı oldu
Meteoroloji uyardı; 2 güne dikkat!
Başkan Erdoğan: Çad ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
Başkan Erdoğan, Farasis Enerji CEO'sunu kabul etti
Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı: İşte tezgahlardaki son durum...
Türkiye'den 125 milyon dolarlık çiçek ihracatı
Yeni nesil Montessori eğitmenleri yetişiyor
Elektrik üretimindeki artışın başrolü temiz enerji kaynakları olacak!
Türkiye iadesini istiyor! Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi kayıplara karıştı
Rusya'dan milyonları etkileyecek karar! Vanaları kesmekle tehdit ediyor
İkinci ''11 Eylül'' uyarısı!
Türkiye'den ambargoları yenecek müthiş hamle!
15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti
15 yıl öncesini unutmadı! Bayraktar hediye etti
Rusya'dan Afganistan'ın komşularına çağrı
TA London / Turkish Art Week, Londra'da 27 Ekim'de başlıyor
Sınırımızda kirli tezgah: Ateşle oynuyorlar
Instagram'da 60 Saniyelik Hikaye devri
Tilki, şantiyenin maskotu oldu
Asfaltta kayak antrenmanı
Ekmekler kader mahkumlarından
Hırsız komşusunu yakaladı Dedektif gibi avukat
24 Özel “Murat Kurum”
Hayatını su değirmenine adadı
27 Ekim 2021 Çarşamba 18:09:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 18:09:00

Başkan Erdoğan, Farasis Enerji CEO'sunu kabul etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOGG iş ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Etiketler : TOGG Mustafa Varank CEO başkan erdoğan
Yıldız'ın favorisi kırmızı

Yıldız'ın favorisi kırmızı
Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş
'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı

'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı
Çağan Irmak'tan Çağatay'a övgü

Çağan Irmak'tan Çağatay'a övgü
Hatay'da Ceceli izdahamı

Hatay'da Ceceli izdahamı
Kavgası eksik olmayan aşk bitti! Didem Soydan Burak Deniz ayrıldı

Kavgası eksik olmayan aşk bitti! Didem Soydan Burak Deniz ayrıldı
6 ayda 6 proje

6 ayda 6 proje
Türkiye'nin en çok takip edileni Hande

Türkiye'nin en çok takip edileni Hande
Ev sahibiyle kira krizi

Ev sahibiyle kira krizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER