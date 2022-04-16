Başkan Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır

Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Dolmabahçe Ofis'ten canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, Akdeniz sahil yolu üzerindeki bu tünelin Antalya'nın batısındaki ilçeleriyle ulaşımına büyük kolaylık sağlayacağını, böylece Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelerin Antalya şehir merkezi ile irtibatının daha hızlı ve güvenli hale geleceğini söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ'

Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak, karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım sağlayacaktır. Ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla, yeni inşa ettiğimiz ve baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla, havalimanlarıyla donattık. Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz Ulaştırma ve Haberleşme 2053 Vizyonu ile tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yılda çıkartacağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık. Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı, geçtiğimiz 20 yılın ürünü işte bu altyapıya borçluyuz. Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik. Altyapıları eskiyen, köhneyen, yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek, çoğu alanda da onları geçecek imkanlara sahibiz. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız.

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI TÜM DÜNYANIN ORTAK SIKINTISIDIR"

Milletimizin moralini bozacak siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların özellikle niyeti, milletin derdini dile getirmek değil küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Enerjiden gıdaya kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir.

"TÜRKİYE SİYASİ OLARAK YAKIN TARİHİNİN EN İTİBARLI KONUMUNDADIR"

Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Hamdolsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 677 KİLOMETREYE ÇIKTI

Törende konuşan Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreden 677 kilometreye çıkardıklarına dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"Toplam uzunlukları 21 bin 473 metreye ulaşan 20 tünel, 17 bin 753 metrelik 154 köprü inşa ettik. Antalya Havalimanı'nın işletme hakkı kiralama sözleşmesiyle Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladık. Bütçe dışı finansman yöntemiyle kamuya devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon euroluk yatırım ve 8 milyar 555 milyon euroluk da kira bedeli kazandırıyoruz."

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda belirledikleri çevreci senaryoya uygun olarak, 2053'e gelindiğinde bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağını ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceklerini söyledi.

PHASELİS TÜNELİ 1292 METRELİK ÇİFT TÜPTEN OLUŞTU

Antalya'nın turizm potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan ulaşım ihtiyacını karşılayarak, kalkınmasını destekleyecek kara yolu yatırımlarının önemi arttı. Bu kapsamda Phaselis Tüneli inşa edildi.

Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan doğu-batı aksı konumundaki Akdeniz sahil yolunun batı kesiminde yer alan tünel, 1305 metrelik çift tüpten oluştu.

TRAFİK AKIŞI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE RAHATLATILDI

Phaselis Tüneli, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Phaselis Tüneli ile büyük oranda dağlık yapıya sahip mevcut güzergahın ulaşım standardının artırılması amaçlandı.

Tünelin bugün hizmete girmesiyle yol güzergahı 2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika kısalmış oldu.

Tünel projesiyle bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı.

Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi.

YILLIK 20 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK

Güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünelle zamandan 11,1 milyon lira, akaryakıttan 8,9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 20 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1842 ton azaltılacak.