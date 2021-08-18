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18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:07:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:07:00

Başkan Erdoğan: Etiyopya'daki tüm FETÖ okulları Türkiye devraldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Erdoğan, Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafıyla ilgili, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu.

Etiyopya Başbakanı Ahmed de, "Etiyopya, Türkiye'yle dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor. Türkiye uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke" ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan FETÖ etiyopya
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