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12 Aralık 2023 Salı 16:36:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 16:36:00

Başkan Erdoğan, Erbakan'ı kabul edecek

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, saat 17.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek.

Başkan Erdoğan, saat 17.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek.

Etiketler : erdoğan kabul fatih erbakan ak parti
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