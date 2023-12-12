Başkan Erdoğan, saat 17.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek.
12 Aralık 2023 Salı 16:36:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 16:36:00
Başkan Erdoğan, Erbakan'ı kabul edecek
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, saat 17.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek.
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