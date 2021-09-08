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08 Eylül 2021 Çarşamba 12:29:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 12:29:00

Başkan Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidarları boyunca inşa ettikleri hidroelektrik santralleri ile Türkiye'yi bu alanda çok farklı bir boyuta taşımayı başardıklarını bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 31 bin 436 megavat kurulu gücü ile 735 hidroelektrik santralinin bulunduğunu, toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20,1 olduğunu aktardı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan hidroelektrik santralleri yatırım
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