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Başkan Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
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08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:00:00

Başkan Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin, "Refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Vilayet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

28 Mayıs'taki netice şu an Bayburt'ta kendisini gösteriyor. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, endişelenmeyeceğiz. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.

"YEREL SEÇİMLERDE YİNE REKOR BİR DESTEK BEKLİYORUM"

İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.

Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik.

Böylece 7 farklı alanda her biri şehrimize değer katacak olan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aian bu hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılmasına emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımız tebrik ediyorum. Bugün Bayburt'ta bu meydanda 40 bin kişi var.

Böylece 7 farklı alanda her biri şehrimize değer katacak olan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aian bu hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"YEREL SEÇİMLERDE YİNE REKOR BİR DESTEK BEKLİYORUM"

İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.

Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik.

Böylece 7 farklı alanda her biri şehrimize değer katacak olan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aian bu hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılmasına emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımız tebrik ediyorum. Bugün Bayburt'ta bu meydanda 40 bin kişi var.

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM

Asgari ücretle çalışanlardan memurlarımıza kadar her kesime kesime pek çok müjde verdik. Dün de emeklilerimizin maaşları ile ilgili düzenlemeyi Meclis'in onayına sunduk.

2023 yılının ilk 6 ayıdna TÜFE oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz.

Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadeşe sürüyor, fırsatçılara geçit yok. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz devam edecek. Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan hesap sorulacak. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek.

"AĞUSTOS'TA PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Koronavirüs salgısını küresel dengeleri alt üst etti. Fabrikalar aylarca kapalı kaldı, üretim birçok yerde durma noktasına geldi. Gelişmiş ülkelerde de kötü manzaralar yaşandı. Biz bu süreci suhuletle atlattık. Hiç bir insanımızı sahipsiz bırakmadık, tam salgın krizi bitti derken bu sefer Karadeniz'deki komşularımızda savaş patlak verdi.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi misafir ettik, Sayın Putin ile de inşallah Ağustos ayında bir araya geleceğiz. Bir buçuk yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Ancak çevremizde yaşanan hadiselerin Türk ekonomisine etkisi olur.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan bayburt toplu açılış töreni
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