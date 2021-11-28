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28 Kasım 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 13:05:00

Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadele ve uluslararası iş birliği konusunda önemli son dakika açıklamaları geldi. Başkan Erdoğan, "Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamaları arasında terörle mücadele, KKTC konusu, ekonomik ortaklıklar yer aldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

TERÖRLE MÜCADELEDE AYRIM YAPMAKSIZIN İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ

"Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz. Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır. Terörün her türlüsüne karşı dayanışma içinde hareket etmemiz bu bakımdan çok önemlidir.

KKTC'NİN ÇÖZÜM VİZYONU ÖNYARGISIZ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ

Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum.

GÖÇ TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN AFGANİSTAN'DAKİ KRİZİN BİTİRİLMESİ GEREKİYOR

Kardeşlerim ciddi bir insani ve ekonomik krizle karşı karıya bulunan Afganistan'da bir an evvel barış ve istikrarın tesis edilmesi önemlidir. Ortak temennimiz ve hedefimiz budur. Sağlık, eğitim gibi kritki sektörler dahil temel devlet yapısının ayakta tutulması çabalarını destekliyoruz. Bölgemizi tehdit edecek ciddi bir göç tehlikesinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan PKK YPG FETÖ DEAŞ Kıbrıs Türk halkı Afgan ekonomisi
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