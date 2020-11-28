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28 Kasım 2020 Cumartesi 09:43:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 09:43:00

Başkan Erdoğan duyurmuştu... En fazla siber saldırı 6 ülkeden

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Türkiye, bir yılda 100 bin siber saldırıya uğradı. Özellikle devlet kurumlarını hedef alan saldırılar en çok ABD, Çin ve Yunanistan'dan yapılıyor, 4 bin 180 ‘beyaz hacker' engellemek için çalışıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor” sözleriyle duyurduğu saldırıların boyutu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi raporuna yansıdı. Rapora göre, Türkiye siber güvenlikte dünyada 20, Avrupa’da ise 11. sırada yer alıyor. Türkiye yıllık olarak maruz kaldığı 100 bin siber saldırı ile dünyada en çok saldırıya maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’ye en fazla siber saldırının düzenlendiği kaynak ülkeler arasında ise ABD, Çin, Yunanistan, Rusya, Endonezya ve Vietnam başı çekiyor. Merkezde, saldırılara karşı tespit ve önleme için Avcı, Azad ve Kasırga adı verilen yerli yazılımlar kullanılıyor.

Akşam

Etiketler : başkan erdoğan siber saldırı türkiye
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