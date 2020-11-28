En fazla siber saldırı 6 ülkeden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor” sözleriyle duyurduğu saldırıların boyutu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi raporuna yansıdı. Rapora göre, Türkiye siber güvenlikte dünyada 20, Avrupa’da ise 11. sırada yer alıyor. Türkiye yıllık olarak maruz kaldığı 100 bin siber saldırı ile dünyada en çok saldırıya maruz kalan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’ye en fazla siber saldırının düzenlendiği kaynak ülkeler arasında ise ABD, Çin, Yunanistan, Rusya, Endonezya ve Vietnam başı çekiyor. Merkezde, saldırılara karşı tespit ve önleme için Avcı, Azad ve Kasırga adı verilen yerli yazılımlar kullanılıyor.

Akşam